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عمومية «المهن الطبية» تناقش الميزانية وزيادة موارد صندوق المعاشات غدا

كتب:

إسراء سليمان
10:28 م | الخميس 08 يونيو 2023
اتحاد نقابات المهن الطبية

اتحاد نقابات المهن الطبية

دعا اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة)، لعقد الجمعية العمومية العادية غدا، الساعة الثانية ظهراً، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بدار الحكمة، على أن تبدأ أعمال التسجيل من العاشرة صباحا.

وأعلن مجلس الاتحاد، أنه سيجري عرض تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد على الجمعية العمومية، وتقرير أمين الصندوق، وعرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019، وعرض تقرير ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية 2019، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، خلال أعمال الجمعية العمومية. 

وستناقش سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات. 

وكان قد قرر المجلس في اجتماعه الثلاثاء الماضي، إرجاء مناقشة بند «اعتماد لائحة المعاشات والإعانات» للمزيد من الدراسة والمناقشة حوله.

وحول النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية، حددت المادة الخامسة من القانون أعمال الجمعية وصحة انعقادها، أنه يكون اجتماع الجمعية صحيحا إذا حضره 300 عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.