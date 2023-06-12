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الطالبة منة عماد تكشف تفاصيل مكالمة السيدة انتصار السيسي: كلامها دافع كبير ليا

كتب:

محمد عزالدين
02:22 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
الطالبة منة الله عماد

الطالبة منة الله عماد

كشفت الطالبة منة الله عماد، الأولى على الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، تفاصيل مكالمة السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس لها، قائلة: «كانت مفاجأة بالنسبة ليا، وشكرا للكلام كله اللي قالته، وإداني دافع إني أكمل».

أشكرها على كل كلمة قالتها

وأضافت الطالبة منة الله عماد، خلال استضافتها ببرنامج «التاسعة»، المذاع على قناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «السيدة انتصار السيسي قالت لي إحنا معاكي وبندعمك ومصر كلها بتحبك وكلامها كان محفز، كانت أم تتحدث إلى ابنتها، وأشكرها على كل كلمة قالتها وكلامها كان دافعاً كبيرا لي».

وقدمت الطالبة نصائح للتفوق الدراسي، قائلة: «وقت المذاكرة بيكون مذاكرة، ومش شرط تذاكر ساعات طويلة، ممكن تبقى ساعة في اليوم تفيدنا عن الساعات الكتير، وبحب وقت الفجر أذاكر فيه».

مثلها الأعلى الدكتور هاني الناظر

وأوضحت الطالبة أنها تتمنى أن تصبح طبيبة جلدية، وسبب انجذابها لهذا التخصص هو الدكتور هاني الناظر، والذي تواصل معها وسيقابلها في العيادة.

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