السيدة انتصار السيسي: الطالبة منة الله عماد مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية

أبدت السيدة انتصار السيسي، سعادتها بحديثها مع منة الله عماد صاحبة المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سعدت بحديثي مع ابنتي منة الله عماد صاحبة المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ»

وأضافت: «منة مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل».

وتابعت: «كل التحية والتقدير لها ولوالدتها التى حرصت على قهر الصعاب لدعم ابنتها وإذ أؤكد على قيام الدولة بدعمها خلال كافة مراحل التعليم المقبلة حتى التخرج من الجامعة أتمنى لها مزيدا من التفوق والنجاح».