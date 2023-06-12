عايدة سعودي: تكريم صلاح السعدني تأخر كثيرا

أعربت الإذاعية عايدة سعودي، رئيس إذاعة راديو إنرجي، عن سعادتها لاختيار الفنان صلاح السعدني، كضيف شرف الدورة السابعة من كأس إنرجي للدراما، المقام حالياً في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

الحفل مقام حالياً في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

وقالت عايدة سعودي، لـ«الوطن»، إن خطوة تكريم صلاح السعدني في كأس إنرجي للدراما تأخرت كثيرًا، كونه قامة كبيرة في الدراما التليفزيونية وصاحب نجاحات عديدة، «خطأ منّا وتجاوزناه سريعاً باختياره في تلك الدورة».

وأشارت إلى أنه جرى التواصل مع أسرته مؤخراً بشأن الترتيبات الخاصة بالتكريم، متمنية لها دوام الصحة والعافية.

الفنان القدير صلاح السعدني سيكون هو ضيف شرف

وكانت إذاعة إنرجي قد أعلنت في وقت سابق، أن الفنان القدير صلاح السعدني سيكون هو ضيف شرف حفل في الموسم السابع.

وتضم لجنة تحكيم كأس إنرجي للدراما، كلا من الناقدة علا الشافعي، وزين العابدين خيري، وحنان شومان، كما تضم أيضا صانع المحتوى محمد طاهر، والصحفي عبد الله غلوش، والإنفلونسر مي إبراهيم.