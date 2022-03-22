عايدة سعودي عن «كمال إصطناعي»: احتفال بالثنائي بسنت وفراج

كشفت عايدة سعودي مدير راديو إنرجي 92.1 عن تفاصيل المسلسل الإذاعي «كمال اصطناعي» الذي سيبث على الراديو خلال رمضان المقبل 2022، وسوف يجمع الثنائي بسنت شوقي ومحمد فراج لأول مرة إذاعياً.

سعودي: نحرص على ظهور ثنائيات فنية في مسلسل واحد

وقالت «سعودي» في بيان صحفي: «نحرص في راديو إنرجي على تقديم كل ماهو جديد، وهذا العام حرصنا على إتباع التقليد الذي بدأنا فيه من قبل بظهور الثنائيات الفنية في مسلسل واحد، فبدأنا بمسلسل يجمع الثنائي عمرو يوسف وكندة علوش والذي لم يكن من إنتاج الراديو، ولنقدم في رمضان الماضي مسلسل آخر جمع الثنائي هنادي مهنا و زوجها أحمد خالد صالح، وهذا العام نجمع بسنت شوقي ومحمد فراج».

وتابعت: «مسلسل كمال اصطناعي من إنتاح الراديو، حيث قررنا الاحتفال بالثنائي الشهير بسنت وفراج بعمل إذاعي يبث على مدار أيام الشهر الفضيل».

أسباب اختيار محمد فراج للعمل الإذاعي

وعن اختيار محمد فراج، أشارت: «فراج من نجوم إنرجي المفضلين، وله الكثير من الأعمال الناجحة، وهو ممثل كبير وكنا حابين نشتغل معاه من زمان فوقع الاختيار عليه، ولكن المختلف هذا العام هو تقديمه الفانتازيا مع الكوميديا في عمل واحد».

واستكملت حديثها قائلة: «كمال اصطناعي مسلسل من كتابة الشاعر مصطفى إبراهيم الذي يدخل هذا المجال لأول مرة، وتم اختياره حيث كان يفكر في خوض هذه التجربة منذ فترة فقررنا أن نستغل الفكرة وأن نقدمها عبر أثير الراديو الذي يدعم كافة المواهب».

وتابع عايدة قائلة: «وقع الاختيار على المذيعة زهرة رامي لإخراج المسلسل فهي ليست تجربتها الأولى، ووقع الاختيار على معدة بالمحطة لكي تكون مساعدة المخرج وهذا في إطار تشجيع الشباب طوال الوقت».