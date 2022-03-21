بسنت شوقي تنضم إلى مسلسل «كمال اصطناعي» مع محمد فراج في رمضان

انضمت الفنانة بسنت شوقي لفريق المسلسل الإذاعي «كمال اصطناعي»، المقرر إذاعته ضمن الخريطة البرامجية لمحطة راديو إنرجي 92.1، خلال أيام شهر رمضان الكريم، مع الفنان محمد فراج، المسلسل كتابة الشاعر مصطفى إبراهيم، ومن إخراج زهرة رامي.

أحداث المسلسل الإذاعي «كمال اصطناعي»

تدور أحداث مسلسل «كمال اصطناعي» في إطار الفانتازيا، وذلك في أول عمل إذاعي يجمع بسنت وفراج بعد زواجهما، كما تحرص محطة راديو إنرجي أغلب الوقت على تقديم أبرز ثنائيات على الساحة الفنية في مسلسلات وبرامج إذاعية عبر أثيرها، وكان من بينهم الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش، محققة نجاحًا كبيرًا من خلال هذا النوع من الأعمال الإذاعية.

عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

يشار إلى أن محمد فراج وبسنت شوقي عقدا قرانهما في شهر يونيو الماضي، في بحضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم يوسف الشريف، إنجي علاء، أحمد حلمي، منى زكي، حنان مطاوع، وأمير اليماني، صبري فواز، أسر ياسين، محمد عبدالمنصف ولقاء الخميسي، ريهام عبد الغفور، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.

آخر أعمال بسنت شوقي

يذكر أن آخر أعمال بسنت شوقي مشاركتها مع أحمد عز في الفيلم القصير «أخويا»، الذي عرض مؤخرًا عبر منصة «نيتفلكس» الإلكترونية، وتدور قصته حول معاناة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة التي يجسد دور شقيق أحمد عز، والعمل بطولة أحمد عز، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، الطفل أدهم حسام، ومن تأليف رفيق مرقص وإخراج ساندرا نشأت.

ويعد هذا العمل هو عودة للمخرجة ساندرا نشأت للإخراج بعد غياب، التي قالت خلال حوار تليفزيوني، إن أحمد عز وافق على هذا العمل دعمًا لعودتها كما أنه لم يتقاضى أي أجر عنه.