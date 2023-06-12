عضو «الشيوخ»: توجيه الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة للخالدين يعكس الاهتمام برموز مصر

أشادت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه القيادة السياسية للحكومة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير بما يليق ويحافظ على جلال الموقف، احتراما لمشاعر الشعب وأهالي من في هذه المقابر.

الرئيس السيسي حريص دائما على تذليل أي مشكلات

وقالت عفيفي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص دائما على تذليل أي مشكلات والعمل على توضيح الحقائق، لا سيما وأن هذا الملف طاله كثير من الاستغاثات من أبناء الشعب المصري واستغله البعض ممن يحبون إثارة القلق وتضليل الناس وإثارة مشاعرهم بالباطل.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا فى توجيهه للحكومة من خلال دراية كاملة للأمر جملة وتفصيلا وإعداد البدائل المتاحة التي ترضي الناس والتوصل لرؤية متكاملة ليتم إعلانها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

ورحبت النائبة ريهام عفيفي بتكليف الرئيس السيسي، بإنشاء «مقبرة الخالدين» في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن وبما يليق بهم وبأسمائهم وقالت: إن هذا التوجيه هو تأكيد أن مصر تولي اهتماما كبيرا ولائقا بتاريخ العظماء الراحلين من رموز الوطن الخالدين في ذاكرة الأمة، وأكدت أن هذا التوجيه يغلق الباب أمام كل من يستغلون مثل هذه الإجراءات الضرورية للصتالح العام والانحراف بها عن مسارها.

الرئيس يوجه بإنشاء «مقبرة الخالدين»

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة بإنشاء «مقبرة الخالدين» في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.