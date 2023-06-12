«المسلماني»: الرئيس السيسي أسس مبادئ لعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية

قال الإعلامي والكاتب أحمد المسلماني، إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أسس مبادئ للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات للدول الخارجية، تقوم على عدم التدخل في الشأن الداخلي لتلك الدول.

المسلماني: الحوار رؤية مصر لتسوية النزاع في السودان

وأضاف «المسلماني» خلال تقديمه برنامجه «الطبعة الأولى» على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ المنطقة كلها تتأثر نتيجة أزمة السودان، مؤكدًا أنَّ رؤية مصر لتسوية النزاع لابد أن يكون ذلك على حوار سلمي لتسوية النزاعات، وليس اللجوء للسلاح.

مصر تبذل أقصى جهد لوقف إطلاق النار

وأوضح أنَّ مصر تبذل أقصى جهد لتثبيت وقف إطلاق النار في السودان، قائلاً إن «استكمال المرحلة الانتقالية من أجل استقلال سياسي في السوادن، مصر تدعم السودان، ومصر تواجه صعوبات مع فرار أعداد كبيرة للدولة، ومصر تتأثر بالأزمة السودانية اقتصادياً، ومصر تستضيف 9 ملايين من اللاجئين، ومنهم من سوريا وليبيا واليمن».

روسيا صمدت أمام العقوبات

وتابع الإعلامي والكاتب المصري أن «روسيا صمدت أمام العقوبات، وأن الهند والصين استمروا فى التعاون مع روسيا، وتقليل تأثيرات العقوبات الموقعة على موسكو من دول الغرب، ودول جنوب أفريقيا مدت يد التعاون مع روسيا، واستفادت روسيا من تجاب كورويا الشمالية وإيران في مواجهة العقوبات».