محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسوء الأحوال الجوية غدا

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والأحياء، تحسبا لسوء الأحوال الجوية غدا الثلاثاء، وحتى انتهاء موجة الطقس السيئ، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

رفع حالة الطوارئ

وأكد محافظ أسيوط، انعقاد غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة بصفة مستمرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ أو سوء في الأحوال الجوية، ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أخطار موجة الطقس السيئ، خاصة على الطرق السريعة، والتخلص من أية آثار تنتج عن العواصف الترابية والرملية أو سقوط الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع.

انعقاد غرف العمليات

وأوضح المحافظ، في بيان، إنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث، فضلاً عن تلقي شكاوى أو بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها، على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088).

كما لفت إلى التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في هذا الشأن، مشيرا إلى تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة، واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات، وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها، وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

توخي الحدر على الطرق

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة هبوب عواصف ترابية اوسقوط أمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية.