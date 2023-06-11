«التنمية المحلية» تدعم التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية في أسيوط

تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لاسيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات نظراً لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.

متابعة منصة أيادي مصر بمحافظة أسيوط

تابعت وزارة التنمية المحلية الورشة التدريبية لمنصة «أيادي مصر» لمنتجي الحرف اليدوية بمحافظة أسيوط التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بالمشاركة مع برنامج الأغذية العالمي وشركة أسواق مصر، وذلك بديوان عام محافظة أسيوط، وذلك عقب اجتماع المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط مع مريم سراج الدين مدير مشروع أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية وذلك لبحث سبل تطوير آليه عمل منصة ايادي مصر بالمحافظة.

وتأتي الورشة التدريبية في إطار رفع كفاءة المنتجين وتعريفهم بمنصة أيادي مصر الإلكترونية وكيفية التسجيل عليها وتصوير منتجاتهم من خلال فريق تصوير محترف ليتم رفعها على منصة أيادي مصر، وذلك من خلال شرح كامل لكيفية عمل قنوات تسويقية على السويشيال ميديا وتصميم الدعاية الإعلانية لأصحاب الحرف اليدوية والصناعات والمشغولات اليدوية.

دعم المنتجات الحرفية والتراثية

وأشار وفد وزارة التنمية المحلية إلى دعم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للمنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القري المصرية بمختلف المحافظات والحفاظ علىها من الاندثار والترويج لها عبر منصة أيادي مصر الخاصة وتنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالداخل والخارج للمساهمة في زيادة المبيعات و فرص جديدة خاصة للشباب والمرأة وفتح منافذ تسويقية لهم عبر دعم منتجات الحرفيين بتصويرها عن طريق المتخصصين في مجال الدعاية وترويجها على المنصة بما يساهم في النهوض بتلك المنتجات وزيادة فرصها التسويقية.

تنظيم ورش عمل بالمحافظات

وأشارت مريم سراج الدين، مدير مشروع أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على تنظيم ورش عمل بمختلف المحافظات، للتعريف بالمنصة الإلكترونية لأيادي مصر، وكيفية التسجيل علىها، وأهدافها، وما تسهم به بشكل مباشر في دعم الحرف اليدوية، كما أكدت أن استخدام التسوق الإلكتروني هو أحد سمات العصر الحديث الذي يجب أن يتسم ببعض السمات والخصائص والتي من شأنها رفع درجة وقيمة المنتج المراد تسويقه مثل نوعية الصور وعدم صناعة محتوي تسويقي متشابه في الشكل والمضمون.

الجدير بالذكر أن منصة أيادي مصر هي منصة قومية تابعة لوزارة التنمية المحلية، تهدف إلى تسويق الأعمال اليدوية في الأسواق المحلية والدولية.