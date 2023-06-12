محافظ أسيوط لسفراء الاتحاد الأوروبي: «حياة كريمة» غيرت وجه الريف

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي؛ يرافقه عدد من سفراء دول الاتحاد بالقاهرة، وذلك في إطار العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر ودولهم، خاصة مع تنشيط رحلات السياحة لمحطات مسار العائلة المقدسة بمصر.

حفل فني للأطفال

بدأت مراسم الاستقبال بحفل فني لأطفال وطلاب المدارس في صالونات الاستقبال بالمحافظة، وتم خلالها تقديم العديد من العروض الفنية، وبعض الأغاني الوطنية، رافعين أعلام مصر، كما تم تقديم عروض استعراضية عن مختلف الثقافات والحضارات حول العالم، أشرف عليها أساتذة ومشرفين بالمدارس المشاركة، والتي لاقت استحسان الضيوف وسفراء دول الاتحاد الأوروبي.

عرض فيلم تسجيلي

كما جرى عرض فيلم تسجيلي -بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة- عن أبرز المشروعات القومية والتنموية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها مشاريع قناطر أسيوط الجديدة وقطاع الكهرباء (محطة كهرباء غرب أسيوط المركبة ومحطة كهرباء الوليدية) ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات حياة كريمة لتنمية وبناء القرى.

العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد

ورحب محافظ أسيوط – خلال كلمته – بسفراء دول الاتحاد الأوروبي وزيارتهم للمحافظة التي تعبر عن قوة العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد والتعاون المشترك في كافة مجالات التنمية وخاصة في قطاع السياحة، وتنشيط الحركة إلى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والتي تذخر المحافظة بمحطتين هما «دير درنكة ودير المحرق بالقوصية»، فضلًا عن المواقع الأثرية المتنوعة.

برنامج إدارة المخلفات الصلبة

وأشار المحافظ إلى أهمية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات التنمية بالمحافظة التي تمثلت في برنامج إدارة المخلفات الصلبة، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالقرى والمراكز، مشيرًا إلى المقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها محافظة أسيوط، وخاصة المحاصيل الزراعية مثل «الرمان والموالح والخضراوات والنباتات العطرية والطبية وعسل النحل»، فضلًا عن المناطق الصناعية الست التي توجد بمراكز المحافظة المختلفة، ويوجد بها أشهر مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والألياف الإلكترونية، والتي تصدر أغلب منتجاتها إلى دول أوروبا.

تنشيط الحركة السياحية

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لتعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وتنشيط الحركة السياحية والتوسع في إقامة المشروعات التنموية على أرض المحافظة، مؤكدًا حرص الدولة مصر على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الريف المصرى خاصة مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف المصري، واستهدفت انشاء 2000 مشروع بقرى المحافظة بتكلفة 44 مليار جنيه حتى الآن، فضلًا عن تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

دعم قطاعات تنموية متنوعة

ومن جانبه، أشار كريستيان برجر إلى أن العلاقات القوية والوثيقة بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر تمثلت فى دعم قطاعات تنموية متنوعة وتبادل تجارى كبير، لافتًا إلى استمرار التعاون المشترك في قطاعات الطاقة فضلاً عن دعم مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة فى مجال تدوير المخلفات الصلبة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن اتفاقية الحد من الهجرة غير النظامية بصعيد مصر، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مشيدًا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، معبرًا عن سعادته بزيارة محافظة أسيوط وبعض محافظات الصعيد للوقوف على مجالات التنمية التي تشهدها البلاد.

عرض فيلم وثائقي

كما تم – خلال اللقاء - عرض فيلم وثائقي عن مجالات التعاون المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي في برنامج إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبي (Eu)، وهيئة المعونة السويسرية ( SECO)، وهيئة المعونة الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KFW) لتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذى يعمل بـ 4 محافظات (أسيوط، كفرالشيخ، الغربية، قنا) ويجمع بين مكونين فني واستثماري، ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة.

واستمع الحضور لشرح من الدكتور محمود مبروك استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، لأبرز مجالات دعم البرنامج، والذى تمثل في تمويل قدره 127 مليون جنيه ممثلة في معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات، كما تم تنفيذ عدد من النماذج التجريبية الناجحة، لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها بالقرى والمراكز من خلال تقديم الدعم الفني والمعدات وإنشاء 4 محطات وسيطة بمراكز ديروط وأبوتيج وأبنوب ومنفلوط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه، وتم تسليم وافتتاح كل من ديروط وأبوتيج وجار الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكل من أبنوب ومنفلوط، كما يجري إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمركز الغنيم جنوب محافظة أسيوط، يتم تنفيذه على 4 مراحل وجار الانتهاء من المرحلة الأولى في نهاية العام الجاري، بإجمالي تكلفة 700 مليون جنيه، فضلًا مدفن صحي بمركز أسيوط.