يونس مخيون: خلافنا مع تنظيم الإخوان الإرهابي بدأ من الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن الخلاف بين حزب النور وتنظيم الإخوان الإرهابي بدأ من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج الشاهد مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تنظيم الإخوان الإرهابي أخلوا بوعدهم بعدم تقديم مرشح منهم لانتخابات الرئاسة، لذا كان خيارنا ألا ننتخب محمد مرسي.

وأشار إلى أنه لم يعرف سبب التغير المفاجئ، وكان وجهة نظر حزب النور اختيار شخصية يتفق عليها الناس لا تؤدي لاستقطاب في الشارع، ولا حدوث صراعات، واستقرينا على أبو الفتوح لأنه انفصل عن الإخوان، وكان ممكن يحصل عليه توافق من الشباب، مردفا: وكان هذا أول خلاف بينا وبين التنظيم الإرهابي.

مخيون: موقف حزب النور من الإخوان كان واضحا

وأردف: «موقفنا كان واضحا، وتنظيم الإخوان الإرهابي انزعجوا من الموقف ازاي نرشح أبو الفتوح، وعملوا حملة تشويه ضخمة، وخيرت الشاطر كان له فيديو معروف، وقال لن نرشح أحد للرئاسة لأن الظروف المحلية والإقليمية والعالمية لا تقبل ذلك، لن نكون تجربة مكررة لحماس، ولا نعرف سبب التغيير، ممكن يكون وعود خارجية».