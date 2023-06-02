محمد الباز: الحديث عن هدم مساجد «آل البيت» شائعات تخاصم الواقع

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة الدستور، على ما يتردد عن أن الحكومة تخطط لإزالة مساجد آل البيت، لصالح مشروعات استثمارية، قائلا إن كل هذه الأحاديث شائعات تخاصم الواقع.

الناس تنكر ما تراه على الأرض

أضاف «الباز»، خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن «الواقع يقول إن الحكومة لديها مشروع لتطوير مساجد آل البيت، فإذا بالناس تنكر ما تراه على الأرض من تطوير، وتصدق ما يكتب على السوشيال ميديا، رغم أن الواقع ينفي ما يتردد».

وتابع: أن «الحكومة تطور محيط مساجد آل البيت، ليصبح مكانا لائقا عوضا عن العشوائيات التي لا تليق بقدسية المكان، ومحبة المصريين لآل البيت، الدولة والحكومة ليست مجنونة لتقدم على هذه التصرفات».

مشروعات ترميم المساجد

وأكد أن هذا الكلام لم يكن بحاجة لنفي من مجلس الوزراء، لأن الواقع على الأرض ينفيه، فالدولة أقامت مشروعًا لإعادة ترميم مساجد وأضرحة آل البيت، مثلما حدث في مسجدي الحسين والسيدة زينب.