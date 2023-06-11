مفكر سياسي: تنظيم الإخوان أفرج عن العشرات من قيادات الإرهاب أثناء حكم «مرسي»

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث والمفكر السياسي، إن جماعة الإخوان عندما حكمت مصر، أفرجت عن عشرات القيادات من الجماعات الإرهابية، وعلى رأسهم شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

أحمد: البلتاجي تحدث عن توقف العمليات الإرهابية حال عودة «مرسي»

وأضاف «أحمد»، خلال استضافته ببرنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي على «ten»، أنَّ القيادي الإخوان الإرهابي محمد البلتاجي، تحدث بأن الأعمال الإرهابية التي تحدث في مصر ستتوقف عند عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، وهذا دليل على وجود تقاطعات كبيرة بين جماعة الإخوان، وباقي التنظيمات الإرهابية، التي تنفذ عمليات إرهابية ضد الدولة والمصرية.

خروج 30 مليون مصري في ثورة 30 يونيو

تابع الباحث والمفكر السياسي، أنَّ هناك 30 مليون مصري خرجوا إلى الشارع في ثورة 30 يونيو، وهذه الملايين لا يمكن أن تخرج بسبب سياسة القطيع، لكنها خرجت للحفاظ على الهوية المصرية، من حكم الجماعة التي خطفت الوطن.

وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية في حالة تشرذم وتفكك خلال الفترة الحالية، فالدول التي قامت برعاية الإخوان لتحقيق بعض الأغراض السياسية، تخلت عنهم، بعد التأكيد بأن المراهنة على هذه الجماعة خاسرة.