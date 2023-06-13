شيش إلكترونية ومستلزمات طبية وأدوية.. ضبط 5 حالات مخالفة بجمارك مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولات راكبين مصريين لتهريب أدوية ومستلزمات الشيش الإلكترونية، وراكب أسيوي لتهريب أدوات جراحية خاصة بطب العيون، كما تم ضبط راكبة عربية بحوزتها عملات معدنية أثرية، وراكب أجنبي من أصل مصري بحوزته سجائر إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر، وشيكات بدون مبالغ وبدون اسم مستفيد.

ضبط راكبة عربية بحوزتها 26 عملة من معدن الذهب

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت، تم ضبط راكبة عربية بحوزتها 26 عملة من معدن أصفر اللون، يشتبه أن يكون معدن الذهب، إذ أفاد محضر المعاينة بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، بأن العملات تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، حيث ترجع جميعها للعصر العثماني.

7 سجائر إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر

والحالة الثانية، كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، تم ضبط راكب أجنبي من أصل عربي، بحوزته 7 سجائر إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر، و5 شيكات بدون مبالغ وبدون اسم مستفيد، وتوقيع شخص غير الراكب.

كمية من العبوات الدوائية.. شرائط وأمبولات

والحالة الثالثة، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من إسطنبول حيث استوقف هاني محمود مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وبتفتيش حقائبه يدويا، أسفر عن وجود كمية من العبوات الدوائية من شرائط وأمبولات، وبجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات، بلغ عددها 643 شريط وأمبول دوائي.

كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية

والحالة الرابعة، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي، حيث تم إحباط محاولة راكب مصري، تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية، بلغ عددها 728 جهاز وعبوة خاصة بالشيش الإلكترونية.

كمية كبيرة من مستلزمات طب العيون

والحالة الخامسة والاخيرة، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من هانزو الصين، حيث استوقف مصطفي بحر مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائبه يدويا، أسفر عن وجود كمية كبيرة من مستلزمات طب العيون، وبتحريز المضبوطات، بلغ عددها 955 عبوة أدوات جراحية خاصة بطب العيون.