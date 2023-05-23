كم خسر الذهب منذ قرار رفع الجمارك؟.. 115 جنيها في عيار 21

منذ إعلان قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى، باستثناء القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، ويشهد سوق الذهب انخفاضات متتالية، أثبتت محاسن هذا القرار.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وأسعاره اليوم، وكم خسر الذهب منذ قرار إعفاء الواردات حتى اليوم؟

أسعار الذهب قبل تنفيذ القرار

جاءت أسعار الذهب يوم الأربعاء 10 مايو أي في اليوم السابق لتطبيق قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب الآتي:

- عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سجل 2550 جنيها للجرام حينها.

- عيار 24 سجل 2914 جنيها.

- عيار 18 سجل 2186 جنيها.

- الجنيه الذهب سجل 20400 جنيه.

- كما سجلت الأوقية الذهب 2021 دولارا.

أسعار الذهب اليوم

فيما سجلت أسعار الذهب اليوم 23 مايو أي بعد 12 يوما من تطبيق قرار الحكومة الآتي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2435 جنيهًا.

- عيار 24 سجل 2783 جنيهًا.

- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2087 جنيهًا.

- سجل الجنيه الذهب نحو 19480 جنيها.

بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية لتصل إلى مستوى 1955 دولارًا.

مقدار خسارة كل عيار

ويكون بذلك مقدار خسارة عيار 21 منذ تطبيق القرار نحو 115 جنيها، والعيار 24 نحو 131 جنيها، وعيار 18 نحو 99 جنيها، فيما انخفض سعر الجنيه الذهب بمقدار 920 جنيها.

تفاصيل إعفاء الذهب من الجمارك

ويشمل مشروع قرار إعفاء الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج المشغولات التالية:

- أشكال نصف مشغولة.

- الأشكال المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادنٍ ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

مشغولات لا يسري عليها الإعفاء

وبعد توضيح تفاصيل إعفاء الذهب من الجمارك، أشارت الحكومة إلى عدم سريان قرار إعفاء الذهب من الجمارك على المشغولات التالية:

- أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع.

- الأحجار الكريمة.

- الأحجار شبه الكريمة المركبة.

- الأحجار المُرصعة على الحُلي والمجوهرات وأجزائها.