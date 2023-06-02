سوق الذهب في مصر يترقب العائدين من الخارج بعد قرار إعفائه من الجمارك

تشهد أسعار الذهب استقرارا بالقرب من أعلى مستوى سجله في أسبوع، حيث يقبل الذهب على تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ شهرين وأول ارتفاع على أسبوعي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الهبوط تزامنا مع تغير توقعات الفائدة الأمريكية والتي تشير حالياً إلى ثبات الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك.

وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، عند المستوى 1978 دولارا للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوع عند 198338 دولارا للأونصة، بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 0.8%.

أسباب دفعت الذهب للصعود

أسعار الذهب تتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.7% لتعوض تقريباً جميع الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي، ولكن تنتظر الأسواق بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي والذي يعد أهم مقياس لأداء قطاع العمالة والاقتصاد الأمريكي ككل، وهناك 3 أسباب دفعت الذهب للصعود أبرزها انخفاض الدولار وعائد السندات وتوقعات تثبيت الفائدة الأمريكية في يونيو 2023.

وعادت التوقعات بشأن تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى السيطرة على توقعات الأسواق من جديد، وذلك بعد عدد من تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي التي تدعم تثبيت الفائدة مما زاد المخاوف من تباطؤ محتمل في نمو الاقتصاد الأمريكي، وفق تحليل منصة جولد بيليون لتداول الذهب.

وقال عضو الفيدرالي توماس باركين إن التوقف المؤقت لرفع الفائدة قد يكون أفضل لمراقبة أداء الاقتصاد، بينما صرح باتريك هاركر عضو البنك أنه يميل إلى وقف رفع الفائدة خلال اجتماع يونيو القادم ولكنه ينتظر المزيد من البيانات.

وتسبب تغير تسعير الأسواق في قوة الذهب بشكل كبير كون مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية يؤثر على تحركات الذهب بشكل مباشر، ليساعد هذا على عودة الذهب إلى التعافي والوصول إلى مستويات 1980 دولار للأونصة.

وعانى الدولار الأمريكي من انخفاض كبير يوم أمس حيث سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية انخفاض يوم الخميس بنسبة 0.6% ليسجل اليوم أدنى مستوياته في أسبوع، كما أن انخفاض مستويات الدولار الأمريكي فتحت الباب أمام المزيد من المكاسب للذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

أسعار الذهب في مصر

وزادت أسعار الذهب في مصر أمس الخميس بشكل محدود متأثرة بارتفاع سعر الأونصة عالمياً في ظل تذبذب نطاق ضيق سيطر على تداولات الذهب طوال هذا الأسبوع ليستمر الحذر في السوق المصري.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الجمعة 2360 جنيها للجرام بعد أن ارتفاع يوم أمس بمقدار 25 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18880 جنيها.

الهدوء في تداولات الذهب يأتي في ظل الحذر في أسواق الذهب محلياً وترقب للفترة المقبلة وهل ستحمل عودة لارتفاع كبير في مستويات الذهب أم سنشهد تراجع لاختبار القاع الذي سجله الذهب عند 2200 جنيه للجرام.

بعض التوقعات تشير إلى أن فترة الصيف التي تشهد نزول عدد كبير من العاملين في الخارج ستشهد تدفقات للذهب إلى السوق المحلي مستغلين مبادرة السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية وهذا من شأنه زيادة المعروض المحلي من الذهب وبالتالي قد يدفع الأسعار إلى التراجع واختبار مستويات 2200 جنيه للجرام من جديد.

لكن عودة ارتفاع أسعار الذهب العالمي هذا الأسبوع وتغير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة لصالح تثبيت الفائدة قد تدعم أسعار الذهب المحلية من جديد لمزيد من الارتفاع بعد التخبط الذي شهدته الأسعار خلال الأسبوع الماضي.

وبشكل عام يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على أسواق الذهب محلياً وذلك في ظل استمرار العوامل التي ساعدت الذهب على الارتفاع في البداية بدون تغير، ما يعني أن حركة الهبوط السابقة تعد تصحيح سلبي وليس اتجاه هبوطي.