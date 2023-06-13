أمطار غزيرة على بورسعيد وسيارات شفط المياه تنتشر في محيط المدارس

شهدت محافظة بورسعيد أمطارًا غزيرة صباح اليوم، قبل دخول طلاب الشهادة الثانوية إلى لجان الامتحان، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، وانتشار سيارات شفط المياه للتعامل مع تجمعات الأمطار في محيط المدارس، ومن المنتظر أن يسود طقس حار طوال اليوم طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأظهر تقرير هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة بلغت الصغرى 23 والكبرى 28 درجه مئوية، وبلغت الرطوبة 83% مما يجعل الشعور بارتفاع درجة الحرارة كبير كما بلغت سرعة الرياح 11 كيلو مترًا في الساعة.

استمرار حركة الصيد

في سياق متصل، قال مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد إن حركة الصيد مستمرة، مع متابعة غرفة العمليات بالميناء على مدار الساعة لحالة الطقس وارتفاع الأمواج بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى أن سقوط الأمطار لم تؤثر على حركة الصيد.

سحب مياه الأمطار

وأكد الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد انتشار سيارات سحب مياه الأمطار والفاكيوم في شوارع الحي، وفي محيط المدارس التى تجري بها الامتحانات، تحسبًا لزيادة الأمطار، موضحًا أن غرفة عمليات الحي بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة تتابع على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

وأشار إلى استكمال أعمال النظافة وإزالة الرمال على جانبي الطريق مع تسليك بالوعات الأمطار ومياه الصرف الصحي.