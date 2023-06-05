7 معلومات عن مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

شهدت الإسكندرية عددا من المشروعات التنموية والخدمية في الوقت الراهن على رأسها مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار الذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مواجهة النوات واستغلال مياه الأمطار.

وتقدم «الوطن» 7 معلومات عن مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، بحسب الإعلان الرسمي من محافظة الإسكندرية عن نسب الإنجاز والعمل بها في الوقت الراهن.

تفاصيل مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

- مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، يضع حلول جذرية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في كميات مياه الأمطار على محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات التغيرات المناخية.

أهداف مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

- تهدف الاستراتيجية إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية في موسم نوات الشتاء على أقرب مسطح مائي مباشر.

مراحل مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

- يتم تنفيذ الاستراتيجية على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 9 مشروعات، تستهدف حل مشكلات تراكم وتجمع مياه الأمطار بمناطق ومساحات مخدومة للمشروع، وليس نقاطا ساخنة أو الكورنيش فقط.

- يتم تجميع مياه الأمطار باستخدام الجريان السطحي للشوارع الجانبية وخطوط الانحدار بالشوارع الرئيسية والكورنيش.

معدل التنفيذ

- الانتهاء من 3 مشروعات خلال 3 أشهر، بمناطق: الشاطبي، وكليوباترا، ولوران، داخل أحياء وسط وشرق والمنتزة أول.

- تنفيذ خطوط انحدار بطول 1400 متر طولي بأقطار مختلفة، ومواسير محلية الصنع من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومن استشاري المشروع منكلية هندسة جامعة الإسكندرية.

- العمل على ضغط برامج التنفيذ للإسراع بتنفيذ المشروعات المتبقية خلال نصف المدة الزمنية المحددة، المقدرة ب9 أشهر وذلك من أجل اللحاق بموسم النوات، وذلك عن طريق مضاعفة ساعات العمل، وزيادة عدد العمالة الموجودة في مواقع العمل.