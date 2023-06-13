مسابقة حج مبرور لعام 1444 هجريا.. اعرف أسماء الفائزين والسؤال الثالث عشر

أعلنت إذاعة القرآن القرآن الكريم، عن أسماء الفائزين في الإجابة على سؤال حلقة الأمس في مسابقة حج مبرور لعام 1444 هجريًا، والتي يتمّ تنظيمها بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

مسابقة حج مبرور 1444

وفاز بجائزة قدرها 1000 جنيه، المتسابق حمادة محمد أحمد أحمد، معلم أول محركات بحرية، بمدرسة الثانوية البحرية بنين، بالمطرية، من محافظة الدقهلية، وفاز بالجائزة الشرفية، من داخل جمهورية مصر العربية، دعاء أحمد وائل عبد الموجود، مهندسة من محافظة الغربية، وفاز محمد فتحي أبو الحمد حسن، محامي حر، من محافظة سوهاج، وفاز طارق صلوح عبد المريد، سكرتير بشركة الغاز والطاقة، من محافظة البحر الأحمر.

كما أعلنت إذاعة القرآن الكريم أنَّه فاز بالجائزة الشرفية من خارج جمهورية مصر العربية، محمد إبراهيم نبيه، محاسب مالي بالسعودية، وجابر جوهر محمد عليان، معلم لغة عربية بالإمارات العربية المتحدة.

السؤال الثالث عشر من مسابقة حج مبرور

وأعلنت إذاعة القرآن الكريم عن السؤال الثالث عشر من مسابقة حج مبرور 1444، وهو ما حكم من طاف بالبيت الحرام، ولم يكمل الطواف حول حجر إسماعيل؟

وحجر إسماعيل هو بناء على شكل نصف دائرة من الجهة الشمالية من البيت الحرام، وهو في الأصل جزء من الكعبة، ولكن قريش حين بنت الكعبة لم تكف النفقة التي رصدتها لأجل البناء فأخرجوا ذلك الجزء من بناء البيت وأحاطوه بسياج حتى يعلم أن ذلك المكان جزء من البيت، ويقع حجر إسماعيل عليه السلام، بين الركن الشامي والعراقي، ويعد جزء من الكعبة، وقد حظي حجر إسماعيل عليه السلام باهتمام كبير على مر التاريخ، وقد تم كسوته بالرخام.

جدير بالذكر أنَّ مسابقة حج مبرور، هي مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف، من إعداد رضا عبد السلام، وتقديم إسماعيل دويدار، وهي عبارة عن 30 سؤال ولها جائزة يومية قيمتها 1000 جنيه، إضافة إلى 5 جوائز للأكثر مشاركة على مدار الشهر، قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه، و5 جوائز أخرى بنفس القيمة للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة.