مسابقة حج مبرور 1444.. اعرف أسماء الفائزين والسؤال الثالث (فيديو)

أعلنت إذاعة القرآن الكريم أسماء الفائزين في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة حج مبرور 1444 هجريًا التي تنظمها بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إذ فاز بجائزة قدرها 1000 جنيه مصعب ناجي عبدربه عطية بالصف الثالث الإعدادي بمعهد الدلنجات الإعدادي الأزهري بنين من محافظة البحيرة، وفاز بالجائزة الشرفية من داخل مصر خالد عيد محمد حافظ، فني إلكترونيات، من محافظة الإسكندرية، نعمة عبدالباري أحمد محمود، مراجعة حسابات بصحة الأقصر، محمود عبدالحميد عبدالعظيم، مشرف إنتاج بشركة خاصة من محافظة بني سويف.

مسابقة حج مبرور 1444

وفاز بالجائزة الشرفية من خارج مصر العيد لغبي مفتش التربية الوطنية بوزارة التربية الوطنية بالجزائر، حمد أبو سالم عبدالله سليمان، موظف زراعة بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان.

السؤال الثالث من مسابقة حج مبرور

كما تمّ الإعلان عن السؤال الثالث من مسابقة حج مبرور التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف من إعداد رضا عبد السلام وتقديم إسماعيل دويدار، عن متى فرض الله الحج على المسلمين؟، وجاء في السؤال: الحج شعيرة دينية، فرضه الله على أمم سابقة بعد بناء البيت الذي جعله الله أول بيت وضع للناس والذي رفع قواعده أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وأمره الله أن يسكن أسرته عنده وأن يؤذن في الناس بالحج ودعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليه ويرزق أهله من الثمرات.

وتابع السؤال: فكان الناس يؤدون الحج أيام النبي إبراهيم عليه السلام ومن بعده وجاء الإسلام وما يزال الحج تؤدى فيه الشعائر القديمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الموسم كعادة العرب، وبعد البعثة عرض نفسه على القبائل الوافدة إلى مكة ليبلغهم الدعوة، وكانت قلة من المسلمين تؤدي الحج كميراث قديم، ولم يكن فرض عليهم كما فرضت الصلاة في مكة حتى هاجروا إلى المدينة، وبعد فتح مكة وفي عام الوفود بعث الرسول أصحابه للحج يتقدمهم الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى يقوم بتعليم الناس أركان الحج، وكانت هذه البعثة تمهيدا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة، والمعروفة بحجة الوداع، وسؤال حلقة اليوم: متى فرض الله الحج على المسلمين.

وللإجابة على السؤال الثالث من مسابقة حج مبرور من خلال الرابط التالي من هنـــا.

ووفقا لبيان سابق لوزارة الأوقاف فإن مسابقة حج مبرور 1444 هجريا، تهدف إلى بيان 30 معلومة وسؤالًا عن الحج وما يتصل به، وهي عبارة عن 30 سؤالًا، ولها جائزة يوميًّا، قيمتها ألف جنيه، إضافة إلى خمس جوائز للأكثر مشاركة على مدار الشهر ، قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه، و5 جوائز أخرى قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة.

فضلًا عن 3 فائزين شرفيًّا من داخل جمهورية مصر العربية جائزة كل منهم نسخة من كتاب الله (عز وجل) ونسخة من كتاب: «التيسير في الحج» تسلم من مدير مديرية الأوقاف التابعين لها، وفائزين شرفيًّا للمشاركين من خارج جمهورية مصر العربية.

وقد بدأت إذاعة أسئلة المسابقة بإذاعة القرآن الكريم لمدة ثلاثين من الخميس الماضي الأول من يونيه حتى نهاية شهر يونيه 2023م، يوميًّا في تمام الساعة 7.35 دقيقة صباحًا وتعاد قبل المغرب في نفس اليوم.