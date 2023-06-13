رفع درجة الاستعداد لموجة الطقس السيئ إلى القصوى في محافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بإقليم القناة الثلاث «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» إلى القصوى، لمواجهة موجة الطقس السيئ، وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من حدوث عواصف وأتربة، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة، وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

فرق طوارئ بالمحافظات

وأضاف في بيانه، أن هناك فرق طوارئ في جميع قطاعات المحافظات جرى تدريبها على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من سقوط الأمطار والسيول وأعطال مفاجئة أو أية أزمات، موضحا أنها تعمل من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة.

الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه جرى مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الأحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة، وتواجد مديري المناطق، الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية، بالتنسيق الكامل والتام مع غرفة عمليات الشركة.

وعقد اللواء عبد الحميد عصمت اجتماعا موسعا مع رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم، وذلك للمتابعة الميدانية ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة للطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، لافتا إلى التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاث، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدني، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتنفيذ خطط الطوارئ.

وأوضح أن جميع محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية المستمرة علي جميع الشبكات، موضحا أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع، وذلك لمجابهة أي أحداث مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة في إقليم القناة، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.