اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز في شبرا الخيمة

أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها، نجاح فرق الطوارئ بشبرا وشركة الغاز في السيطرة على آثار اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز بمساكن الكابلات بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إذ جرى تأمين الكابينة بمعرفة طوارئ الغاز، وقررت جهات التحقيق التحفظ على السيارة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشف بيان المحافظة، أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز بمساكن الكابلات بحي شرق شبرا الخيمة.

بالانتقال والفحص تبين للأجهزة الأمنية والتنفيذية اصطدام السيارة بكابينة الغاز الكائنة بالشارع بمحيط منطقة مساكن الكابلات دون تسببها في ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

وعلى الفور تأمين الكابينة بمعرفة طوارئ الغاز، وتحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وتمكنت الفرق من إصلاح المحبس وإعادة الخدمة بالكابينه لطبيعتها.

عودة الحركة بالزراعي عقب رفع آثار تصادم

في سياق آخر تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من السيطرة على الحركة المرورية لطبيعتها بطريق مطلع كوبري قها بمحافظة القليوبية، عقب توقفها بسبب تصادم سيارتين، وإصابة شخصين جراء الطقس والأمطار والسرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم، وتم الدفع بمعدات مجلس مدينة قها وعودة الحركة المرورية لطبيعتها امام المواطنين وتسيير الطريق

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بمطلع كوبري قها بنطاق المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصان، جرى نقلهم لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وعلى الفور انتقل العميد محمد فوزى، رئيس مدينة قها لمكان الحادث وتم دفع بمعدات المجلس ورفع اثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها