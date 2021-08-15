محافظة القاهرة: تسريب غاز بالزاوية الحمراء.. وهبوط أرضي في شبرا

شهدت أحياء محافظة القاهرة عدة أحداث على مدار الساعات الماضية، إذ تلقت غرفة عمليات حي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، بلاغ بشأن تسريب غاز بالعقار 1 مكرر بشارع الغيط المتقاطع مع شارع مرسى موسى، وقام اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، بإبلاغ الجهات المختصة واستدعاء طواريء الغاز، وإنهاء أعمال الإصلاح.

كما تلقت غرفة عمليات حي الزاوية الحمراء بلاغ بسقوط شجرة بموقف 31 خلف الجمعية الاستهلاكية، و جرى التعامل الفوري من خلال الحماية المدنية و تقطيع الشجرة ورفع المخلفات الناتجة وفتح الشارع أمام المارة، كما تمت أعمال إصلاح وإعادة السور الحديد بنزلة كوبرى أبو وافية بشارع منشية الجمل بنطاق حي الزاوية الحمراء.

هبوط أرضي في شبرا

وتابع المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس حي شبرا، بمتابعة هبوط أرضي فى شارع ناعوم بأرض الطويل بحي شبرا بسبب أعمال الصرف الصحي، مما أدى إلى تضرر عقار بسبب حدوث شروخ في حوائط الدور الأرضي والأول العلوي، وجرى إخلاؤه من السكان دون المنقولات، وقطع المرافق حفاظًا على الأرواح، وجرى عمل الصلبات اللازمة للعقار مع إلزام شركة الصرف الصحي بتحمل كافة النفقات.

محافظ القاهرة يوجه الأحياء بمتابعة منظومة الإنارة

من ناحية أخرى، وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بضرورة التواصل والتنسيق المستمر مع هيئة النظافة لمراجعة منظومة الإنارة بمختلف أحياء العاصمة، بعدما تلقت محافظة القاهرة عدة شكاوى تتعلق بمنظومة الإنارة، ففى حي الوايلى تلقت المحافظة شكوى من وجود أعمدة إنارة لا تعمل بشارع درويش بك المتفرع من شارع إسماعيل الفلكي بمنطقة الظاهر، وفي حي الساحل جرى تلقي شكوى من أعمدة الإنارة فى شارع منية السيرج بدون غطاء، وفى شارع مصطفى ترك بالشرابية تم الشكوى من عدم وجود إنارة، ووجه محافظ القاهرة بسرعة التواصل مع الأحياء المعنية وهيئة النظافة، وضرورة اتخاذ اللازم.

كما تواصل محافظة القاهرة التصدى لمخالفات البناء، وجرى إيقاف أعمال بناء مخالف بحارة الشماعين و مصادرة معدات البناء، كما جرى إيقاف أعمال بناء وإزالتها فى المهد بشارع مصطفى باشا بحي الزيتون، واتخاذ الإجراءات القانونية.