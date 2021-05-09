تغيير محبس غاز تعرض لحريق بسبب المخلفات في شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق هائل شب في مخلفات بجوار محبس غاز بشبرا الخيمة بمنطقة 15 مايو، دون خسائر بشرية أو إصابات، فيما بدأت شركة الغاز بالمنطقة في إصلاح واستبدال المحبس المتضرر، جراء الحريق بعد تأمين المنطقة وحصر التلفيات، حيث تبين نشوب الحريق بسبب اشتعال النيران في المخلفات في محيط المحبس بسبب زيادة الحرارة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث، وندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وبيان ملابساته وأسبابه، وتشكيل لجنة من شركة الغاز لحصر التلفيات وإصلاحها فورا لعودة الخدمة.

تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد باشتعال النيران في كابينة غاز بدائرة القسم.

انتقل على الفور العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية في القليوبية، و5 سيارات إطفاء وجرى السيطرة على النيران، وتبين أن كابينة الغاز تقع بجوار مقلب للقمامة، الذي اشتعلت فيه النيران بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وامتدت النيران إلى كابينة الغاز، وتمت السيطرة على الموقف دون خسائر، وجار تغيير المحبس المتضرر من الحريق.

وقال مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إنه تم على الفور إخطار شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي المغذي للمنطقة، قبل الكابينة بـ 800 متر، وجرى السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ5 سيارات إطفاء ولا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات.