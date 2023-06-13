بعد قليل.. انطلاق ثالث جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

تنطلق، بعد قليل ثالث جلسات المحور الاقتصادي ضمن فعاليات الحوار الوطني، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، إذ يتضمن المحور مناقشة جلستين ممتدتين بالتوازي.

وبدأ توافد أعضاء المحور الاقتصادي من الحوار الوطني، والممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة، تمهيدا لانطلاق الجلسات النقاشية المقرر عقدها اليوم.

وتعقد لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة برئاسة الدكتور أيمن محسب، جلستين متتاليتين بعنوان «أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام».

وبالتوازي، تناقش لجنة الزراعة والأمن الغذائي برئاسة اللواء هشام الحصري، ملف «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الزراعة والائتمان والديون» على مدار جلستين متتاليتين أيضًا.

وعقد المحور السياسي بالحوار الوطني الأحد الماضي، جلستين حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023م، ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.