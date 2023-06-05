الحوار الوطني يعلن جدول أعمال جلسات المحور الاقتصادي الأسبوع المقبل

أعلنت إدارة الحوار الوطني جدول أعمال جلسات المحور الاقتصادي الثلاثاء من الأسبوع القادم، في ثالث أسابيع مناقشات الحوار الوطني، والتي ستناقش قضيتين ضمن المحور الاقتصادي، جاءت على النحو التالي:

جلسات المحور الاقتصادي

- الجلسة الأولي من 12 إلى 3 مساءً لمناقشة أولويات الاستثمارات العامة - ملكية وإدارة أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام، ضمن لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.

- بالتوازي مع الجلسة الأولى وفي نفس التوقيت، تناقش لجنة الزراعة والأمن الغذائي، دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون.

- تواصل اللجنتان مناقشة ذات القضيتين في جلستين بالتوازي من الساعة 4 إلى 7 مساء.

استقبال الآراء في مناقشات المحور الاقتصادي

وفتحت إدارة الحوار الوطني باب استقبال الرأي في مناقشات قضايا القطاعين العام والخاص، باعتبارهما عمودي ارتكاز الاقتصاد المصري.

وحددت رابط لإبداء الرأي في الوثيقة هنــــا

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واحتفلت إدارة الحوار الوطني بيوم البيئة العالمي، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، منوهة عن الدور الذي قامت به مصر في التقدم المستمر نحو مشروعات حماية البيئة واستخدام الطاقة النظيفة، بالتناغم مع تحقيق باقي أهداف خطة التنمية المستدامة، لمواجهة التغيرات المناخية ولمستقبل أفضل للأجيال القادمة.