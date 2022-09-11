مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني: الجمهورية الجديدة قادمة على ثورة زراعية

أكّد النائب هشام الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية تفعيل ملف الأمن الغذائي ضمن اللجان الفرعية المنبثقة عن الحوار الوطني باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد.

تشكيل اللجان الفرعية بالحوار الوطني

وقال «الحصري» إنَّ الجلسة السادسة لـ الحوار الوطني، التي انتهت أمس في وقت متأخر كشفت عن جهد وعمل استمر قرابة 10 ساعات لتشكيل اللجان الفرعية التي تمثل كل قطاعات الدولة، وهو ما سيسهم في إثراء العديد من الملفات التي تهم المواطن المصري، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بالحوار ومخرجاته التي ستنتج من جلسات النقاش والمكاشفة.

وأشار مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أنَّ اللجنة سيكون لديها عدد من الملفات ذات الأولوية في المناقشة وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم والتأثيرات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

الاستفادة من أصحاب الكفاءات في المجال الزراعي

وأوضح «الحصري» أنَّ عمل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب لا يتجزأ عن الموضوعات التي سيتمّ مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، قائلًا «الجمهورية الجديدة قادمة على ثورة زراعية وهو ما يحتاج الاستفادة من جهود وخبرات الكفاءات في هذا المجال، وهو ما سنعمل على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة».

وشدد مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني على حرص اللجنة على الاستماع لكل وجهات النظر والاستعانة بأصحاب الخبرات لصياغة رؤى من شأنها خدمة القطاع الزراعي والفلاحين في مصر، موضحًا «سيكون عهدنا هو خدمة الوطن والاستماع لكل الآراء التى تخدم ملف الأمن الغذائي باعتباره حصن الأمان لأي مواطن مصري».