برنامج «صباح الخير يا مصر»: حفظ الهوية المصرية من أهم إنجازات 30 يونيو

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، الضوء على الهوية المصرية كأحد أهم المكاسب التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو.

وقالت الإعلامية جومانا ماهر، إنَّ من أهم إنجازات ثورة 30 يونيو الحفاظ على الهوية المصرية وتماسك الشعب المصري، فقد كانت هناك محاولات للتقسيم والاستقطاب والإرهاب في فترة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي»، متابعة أنَّ «هذا الاستقطاب مثل الخطر الأكبر على الدولة المصرية، وبخاصة مع فكرة الأخونة التي حاول من خلالها التنظيم السيطرة على كل المؤسسات والهيئات في الدولة».

ثورة 30 يونيو أكدت هوية المصريين المختلفة

وأكّدت الإعلامية جومانا ماهر أنَّ «عظمة ثورة 30 يونيو الحقيقية لا تكمن فقط في استعادة الهوية المصرية مرة أخرى، لكنها أكّدت هوية المصريين وأن المصريين لهم هوية مختلفة لم يستطع الإخوان فهمها، خاصة أنَّها تتميز بالسلام ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، والتعايش السلمي مع بعض دون إرهاب أو محاولات للوقيعة بين المصريين وبين الشعب ومؤسسات الدولة».

مصر تعرضت قبل ثورة 30 يونيو إلى هجمة شرسة تستهدف هويتها

فيما قال محمد الشاذلي إنَّ مصر تعرضت قبل ثورة 30 يونيو إلى هجمة شرسة تستهدف هويتها في المقام الأول عبر فرض تنظيم الإخوان الإرهابي أفكاره على المجتمع بهدف أخونته بالكامل، وليس فقط المؤسسات والهيئات، لذلك فقد رفض المصريون هذه التحركات الإخوانية والتي كان هدفها طمس هوية مصر واستقلالها الوطني.

الشخصية المصرية ترفض الفكر المتطرف

وأكّدت جومانا ماهر أنَّ «الشخصية المصرية ترفض الفكر المتطرف، وهذا الأمر في طبيعتها، لأن شخصيتنا تحب الفن وهو ما تربينا عليه منذ سنوات طويلة، إذ تراهن الشخصية المصرية على الفن والموسيقى والجمال ونعتز بتاريخنا وحضارتنا التي ترجع إلى 7 آلاف سنوات».