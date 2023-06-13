أستاذ عمارة: الدولة قضت على مشكلة العشوائيات من جذورها بعد ثورة 30 يونيو

قال إسلام رأفت أستاذ العمارة والتخطيط العمراني، إنّ العشوائيات مشكلة أصيلة في العمران المصري، ومر عليها عدد كبير من الحكومات، ولم يكن هناك أي مبادرة للحل، إلا أنها كانت تعامل مع الوضع الكارثي، مثل الحرائق والانهيارات، وغيرها من المشكلات الكبيرة، وبالتالي فقد كان التعامل لحظي، وقت وقوع الكارثة.

التعامل مع المناطق غير المخططة والآمنة

وأضاف «رأفت»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة «إكسترا نيوز»، خلال حديثه عن جهود الدولة المصرية للقضاء على المناطق غير آمنة: «بعد ثورة 30 يونيو اختلف التعامل تماما، وتحول التعامل إلى تعامل ما قبل حدوث المشكلات، والتعامل مع المشكلة مع جذورها، وكانت المشكلة الأساسية التي تواجه التخلص من المناطق غير المخططة، والمناطق غير الآمنة، وإعادة تأهيلها كانت مشكلة اقتصادية ونقدية، تتعلق بتكلفة إعادة تأهيل هذه المناطق».

استهلاك السيولة في قطاع العمران عال جدا

وتابع أستاذ العمارة والتخطيط العمراني: «استهلاك السيولة في قطاع العمران عال جدا، وبالتالي كان هناك تحدٍ أمام الدولة المصرية، وهو كيفية التعامل مع هذا الملف، وتم توفير التمويل له على أكثر من مستوى، مثل قروض من جهات مانحة والتمويل الداخلي».