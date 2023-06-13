ضبط طالب بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية

تمكنت مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، من إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية بغرض الاتجار، للتأثير على اقتصاد الدولة وجرى القبض على الطالب الذي نفذ المحاولة.

إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ من مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بإلقاء القبض بشخص حاول تهريب مبلغ مالي كبير من العملة الصعبة عثر على المبلغ في سيارته، أثناء قدومه من مدينة المحلة محافظة الغربية وتسليمها لأحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية بكمين كفر عرب.

التهريب بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين أثناء قدوم أحد الأشخاص يدعى «محمود.ال»، طالب، 22 عام، مقيم بدائرة الغربية، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية حاملا مبلغ مالي من العملة الصعبة وقدره 50 ألف يورو داخل سيارته بغرض تسليم المبلغ المالي إلى أحد الأشخاص في محافظة الدقهلية، بقصد الاتجار النقدي في العملات الأجنبية، تم إلقاء القبض على الطالب علىكمين كفر العرب، وجرى التحقيق في الواقعة من قبل التحريات وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إحالة المحضر للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات

وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الواقعة، كما جرى إلقاء القبض على الطالب والتحفظ بالمبلغالمالي، وجاري القبض على الطرف الآخر بالدقهلية.