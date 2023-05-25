خبير اقتصادي: مصانع الكوارتز تقلل من فاتورة الاستيراد وتوفر العملة الصعبة

قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى إلى تقليل فاتورة الاستيراد من خلال تصنيع مدخلات الإنتاج، في ظل فاتورة الاستيراد التي تتحملها، ومعظمها من مدخلات الإنتاج.

خطوة مهمة على طريق صناعة مدخلات الإنتاج محليًا

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع مصانع الكوارتز الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العين السخنة، يعد خطوة مهمة على طريق صناعة مدخلات الإنتاج محليًا.

تقليل فاتورة الاستيراد

وأشار أنيس، إلى أنه من خلال تصنيع مدخلات الإنتاج محليًا تستطيع الدولة أن تقلل فاتورة الاستيراد، الأمر الذي يعود بالإيجاب على احتياطي الدولة من العملة الأجنبية، حيث يتم التصنيع بتكاليف محلية وتحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية، لافتا إلى أنه حال استيراد مدخلات إنتاج بشكل أكبر من أفريقيا، سيساعد ذلك في نشاط عملية التصدير.

تعزيز الدخل القومي من العملات الأجنبية

وأكد «أنيس»، أن هذه النوعية من المصانع يكون الهدف منها، استغلال الخامات الطبيعية التي تمتلكها الدولة بما يساعد في تعزيز الدخل القومي من العملات الأجنبية من خلال توفير احتياجات السوق المحلية لتقليل الفجوة الاستيرادية.

توفير فرص العمل

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مثل هذه الافتتاحات، تساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، ولها مردودا إيجابيا على معدلات البطالة.