«التضامن»: نهتم بتحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجا من خلال المبادرات

قالت الدكتورة أمال زكي، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج «وعي»، للتنمية المجتمعية إن الوزارة تهتم بتحسين جودة حياة الأسرة بشكل عام وتهتم بكل أفراد الأسرة عن طريق عدد من المبادرات والمشروعات المختلفة.

وزارة التضامن تعمل في عدد كبير من المحاور والمجالات

وأضافت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج «وعي»، للتنمية المجتمعية في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» على قناة « TeN» أن وزارة التضامن تعمل في عدد كبير من المحاور والمجالات التي تهم الأسرة المصرية وأبرزها تقديم الدعم النقدي عن طريق تكافل وكرامة بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم عن طريق مكافحة التهرب من التعليم وتقديم دروس محو الأمية.

الوزارة تدعو كافة الأسر للمشاركة

وأكدت مستشارة وزيرة التضامن الإجتماعي لبرنامج «وعي»، للتنمية المجتمعية في مداخلة مع الإعلامية سلمى عادل، أن الوزارة تدعو كافة الأسر للمشاركة في تلك المبادرات، مشيرة إلى بدء تقديم 250 منحة دراسية لعام 2023 - 2024 بأفضل الجامعات، للمتفوقين من طلبة وطالبات برنامج تكافل وكرامة، بعدة جامعات، وهي: «الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة العلمين الدولية، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة الجلالة، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة بدر»، لافتة إلى أن هناك عدد من الشروط للحفاظ على المنحة.