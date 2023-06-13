«التضامن» توضح موعد سفر آخر أفواج حج الجمعيات الأهلية

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد سفر آخر فوج لحج الجمعيات الأهلية، حيث يكون يوم 21 يونيو الجاري، عقب سفر أول أفواج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية السبت الماضي.

تخصيص مشرف لكل 46 حج ومتابعة الحالة الصحية للحجاج

وأجرت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الإجراءات لخدمة الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، للتيسير عليهم أثناء أداء مناسك الحج والسفر والعودة، حيث جرى تخصيص مشرف لكل 46 حاجا، ومتابعة الحالة الصحية للحجاج الفائزين بالقرعة خلال فترة تأدية مناسك الحج.

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي، على عقد ندوات وبرامج تدريبية للحجاج الفائزين بقرعة الجمعيات الأهلية لعام 2023 على مستوى المحافظات المختلفة، لتوعيتهم بما يجب فعله أثناء أداء مناسك الحج.

متابعة البرنامج التدريبي المخصص لمشرفي حج الجمعيات الأهلية 2023

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير عنها، أنّه جرى متابعة البرنامج التدريبي المخصص لمشرفي حج الجمعيات الأهلية 2023، التابع للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة على مدار يومين، حيث جرى تدريب المشرفين على جميع الأمور المتعلقة برحلة الحج.

يذكر أنّ عدد الحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، بلغ 22 ألف مواطن ومواطنة، وبلغت نسبة السيدات 58%، أما نسبة الذكور من بين المتقدمين بلغت 42%، وتقدموا للقرعة من خلال 2500 جمعية ومؤسسة أهلية.