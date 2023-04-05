طرق استخراج الرقم التأميني بالبطاقة.. التضامن الاجتماعي توضح

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم حتى مارس الماضي 2023 بلغ 14 مليون و307 ألف و131 مواطنا، مشيرة إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أكدت إمكانية الحصول على الرقم التأميني من خلال توجه المواطن إلى أقرب منطقة تأمينية أو إلى مكتب تأميني، وتقديم طلب للموظف المختص بمكتب التأمينات شرط إرفاق بطاقة الرقم القومي السارية، حتى يتمكن من استخراج رقم تأميني لأول مرة.

خطوات معرفة الرقم التأميني بالرقم القومي

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أنه يتم معرفة الرقم التأميني بالرقم القومي، موضحة أنه يمكن معرفة الرقم التأمينى والاستعلام عنه بالرقم القومي من خلال الطرق التالية:

- الطريقة الأولى: من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

- الخطوة الثانية من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217.

-يقوم المواطن بالتوجه لأقرب مكتب تأمينات في حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني من خلال الخط الساخن أو الموقع، ومعه أصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

- يقوم الموظف المختص بمكتب التأمينات بالاستعلام عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات بالحاسب من خلال البيانات الموجودة بشهادة الميلاد وبالرقم القومي .

- ​في حالة وجود رقم تأميني سابق للمواطن تسجيله سيتم إبلاغه.

- في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغه.