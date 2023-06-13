مقرر المحور الاقتصادي: الظروف الاستثنائية تفرض تدخلا مؤقتا من الدولة

قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي أحد محاور الحوار الوطني المصري الثلاثة، إنَّه تمّ من خلال المحور مناقشة عدة قضايا أهمها الصناعة والسياحة، مؤكّدًا أنَّ الحوار كان يسير خلال الجلسات السابقة بسلاسة دون أن يحدث خلاف أو حدة في النقاشات أو مشكلات.

جاء ذلك خلال كلمة مقرر المحور الاقتصادي، في جلسة أولويات الاستثمارات العامة ملكية وإدارة أصول الدولة، أثناء مناقشة تمويل الاستثمار العام المدرج على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة إحدى لجان المحور الاقتصادي أحد محاور الحوار الوطني، المنعقدة الآن بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأضاف مقرر المحور الاقتصادي، أنَّ موضوع اليوم شديد الأهمية لأن أولويات الاستثمارات العامة كبيرة والخطأ فيها مكلف وغالي، مشددا على أهمية ما يقدم من نقاشات في هذا الإطار، ومؤكّدًا أنَّ دور الدولة في الاستثمار مهم، مشيرًا إلى أنَّ الظروف الاستثنائية تفرض تدخلات استثنائية من الدولة ولكن ليس لوقت مستمر، مشيرًا أنَّ دور الدولة في الاقتصاد مهم جدا لكن في حال تملكها ميزة معينة، وإذا كان للقطاع الخاص ميزة فلابد أن نعطيه الفرصة كاملة.