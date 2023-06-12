«التنسيقية» تنظم صالونا لمناقشة قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الليلة في السابعة مساء، صالونًا نقاشيًا حول جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين» وتتناول مناقشة عدة محاور، منها «هل عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كافٍ أم يحتاج إلى زيادة، وكذلك أهمية تفرغ النواب للعمل النيابي، ورواتب النواب وهل تحتاج إلى المساواة برواتب نواب الوزراء، وهل هناك بعض المواد في قانون مجلس الشيوخ مقيدة لعمل المجلس من عدمه؟».

وتناقش الجلسة الثانية «قانون حرية تداول المعلومات»، عدّة محاور أبرزها، أهمية وجود قانون لحرية تداول المعلومات، والرابط بين حرية تداول المعلومات وحرية الصحافة، ومساهمة القانون في تكوين رأي عام صحيح والقضاء على الشائعات، وهل يتعارض صدور القانون مع سرية المعلومات المهمة أو المعلومات المتعلقة بالأمن القومي، والتجارب التي يمكن أن تحذو مصر حذوها في مسألة تداول المعلومات».

يدير الحوار خلال الصالون، هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى، ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ومارجريت عازر، عضو مجلس النواب الأسبق عن حزب المحافظين، والدكتورة رحاب التحيوي المحامية، ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، وحسن شاهين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويشارك في الجلسة الثانية، طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والدكتور طارق أبو سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، والكاتبة الصحفية فريدة محمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.