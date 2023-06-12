عضو بـ«التنسيقية»: تباين الآراء في الحوار الوطني حول زيادة مقاعد البرلمان

استعرض أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهم موضوعات جلسة الحوار الوطني بالأمس، قائلا إن الجلسة كانت تتعلق بتفرع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، متابعا أن مجلس النواب عدل الدوائر الانتخابية في عام 2020 وقلل عددها فأصبحت 143 دائرة بدلا من 205 دوائر، وبالتالي قل عدد مقاعد النواب في المجلس.

سبب رفض مبدأ زيادة الأعضاء

وأضاف «الحمامصي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»: «أنا من مؤيدي زيادة الدوائر الانتخابية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ»، موضحا أن الرأي المعارض يرى أن الأمر ليس بحاجة إلى زيادة أعضاء بل كفاءة فقط، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل لديهم تعداد سكاني ضعف مصر بمرات مع عدد أعضاء أقل في المجلس.

مبرر مؤيدي زيادة أعضاء النواب

وتابع، أن قلة عدد مقاعد الأعضاء في مجلس النواب يقابله زيادة سكانية ضخمة، إذ أن تعداد السكان خلال الانتخابات الماضية كان 95 مليون مواطن، أما الآن فيبلغ عدد السكان 105 ملايين نسمة، ومتوقع زيادتهم إلى 115 مليون نسمة في الانتخابات المقبلة، لذلك نحتاج زيادة في الدوائر الانتخابية وعدد الأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ بهدف القدرة على تلبية رغبات الشارع فضلا عن القدرة على الفحص والرقابة.