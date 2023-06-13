«الداخلية»: تنفيذ 192 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة في سوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملة أمنية لضبط حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملات، التي جرى شنتها الأجهزة الأمنية في دائرتي مركز وقسم شرطة جرجا، عن النتائج التالية:

ضبط (15) قطعة سلاح ناري (3 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 7 فرد محلى).. بحوزة (15 متهم لـ 5 منهم معلومات جنائية).

ضبط (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها (كمية من مخدر الشابو وزنت 1,610 كيلو جرام) بحوزة (5 متهمين لـ 3منهم معلومات جنائية).

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية ضم (3 مُتهمَين لإثنين منهم معلومات جنائية) ارتكبوا (16) واقعة، كما جرى تنفيذ (192) حكما قضائيا متنوعا.