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ضبط 23 متهما بحيازة أسلحة ومخدرات وتنفيذ 406 أحكام قضائية في أسيوط

كتب:

محمد بركات
11:49 ص | السبت 03 يونيو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 31 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 12 بندقية آلية، و9 بنادق خرطوش، وفرد محلي، وطبنجة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 23 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية.

ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 8 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 406 أحكام قضائية متنوعة.

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