ضبط 23 متهما بحيازة أسلحة ومخدرات وتنفيذ 406 أحكام قضائية في أسيوط

قام قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 31 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 12 بندقية آلية، و9 بنادق خرطوش، وفرد محلي، وطبنجة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 23 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية.

ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 8 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 406 أحكام قضائية متنوعة.