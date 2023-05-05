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ضبط 2437 مخالفة مرورية وتنفيذ 209 أحكام قضائية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:34 م | الجمعة 05 مايو 2023
قوات أمنية - أرشيفية

قوات أمنية - أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.

- في مجال مكافحة تهريب النقد: ضبط قضية.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2437 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط 33 قضية.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضيتين.

- في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات»: ضبط قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 209 أحكام قضائية متنوعة.

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