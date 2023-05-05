ضبط 2437 مخالفة مرورية وتنفيذ 209 أحكام قضائية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.

- في مجال مكافحة تهريب النقد: ضبط قضية.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2437 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط 33 قضية.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضيتين.

- في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات»: ضبط قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 209 أحكام قضائية متنوعة.