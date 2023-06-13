«الرعاية الصحية»: الإقبال على التسجيل بمنظومة التأمين الشامل ليس ضعيفا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أنّه تواصل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي أكدت عدم صحة ما تردد، وشددت على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمة صحية متطورة وقائمة على نظم عالمية.

22 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الشامل

وتابعت الهيئة، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ المنظومة قدّمت أكثر من 22 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين في محافظات «بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء» بجودة عالية، مؤكدة أنّ الإقبال على التسجيل في المنظومة كبير، حيث انضمّ أكثر من 80% من سكان المحافظات الأربع، للاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية المقدّمة.

وفي سياق متصل، يتم اتخاذ الاستعدادات النهائية لإطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي أسوان والسويس، في إطار استكمال المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، لتشمل المرحلة 6 محافظات، وهي «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس»، ويستمر التطبيق المرحلي للمنظومة، لتشمل التغطية الصحية الشاملة محافظات الجمهورية كافة، والقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا بحلول 2030.

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