التأمين الصحي الشامل خطة الدولة لإصلاح المنظومة الصحية.. المواطن أولا

خلال السنوات الأخيرة الماضية خاصة عند تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، اهتم الرئيس بصحة المواطن أولا، وأطلق منظومة الإصلاح الصحي التي اعتمدت على ثلاث ركائز أساسية تشمل المبادرات الصحية، والمنشآت الصحية، وإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي ظل حبيس الأدراج لسنوات عديدة، سعي الرئيس لتدشين المشروع لتبية التغطية الصحية الشاملة لكل فئات المجتمع.

مشروع التأمين الصحي الشامل.. خرج للنور بعد سنوات من الحبس في الأدراج

نظام التامين الصحي القديم يغطي العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين في قطاع الأعمال ، والخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، وبالتالي لم يقدم التأمين الصحي التغطية لباقي العاملين، وبعد ذلك امتد التأمين الصحي ليشمل شريحة طلاب المدارس، وجد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التأمين الصحي حق كل فئات المجتمع، فعمل على تدشين مشروع التأمين الصحي الشامل عام 2019 .

التأمين الصحي الشامل الجديد يهدف الى التغطية الإلزامية لجميع المواطنين المصريين، كما تعد الأسرة هى التغطية التأمينية وليس الفرد كنظام القديم فى التأمين الصحي المعمول به، مما يحقق تغطية لجميع السكان، كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحمل الدولة أعباء توفير الخدمة الصحية من غير القادرين، حيث تتحمل الدولة علاج الغير قادرين مجانا .

إجمالي تكلفة تطبيق التأمين الصحي الشامل

إجمالى تكلفة تطبيق التأمين الصحي الشامل وصلت حتى الان من 80 مليار جنيه لـ 120 مليار جنيه، تم ذلك على 6 مراحل بداية من عام 2019، حيث تم تقسيم محافظات الجمهورية الى ست مجموعات وبدأ التطبيق من محافظة بورسعيد .

وعن تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، التأمين يتم تحديده وفقا على الدخل الكلي لرب الأسرة ويقدر بحوالى 6% من قيمة الدخل الكلي، اضافة الى 4% من صاحب العمل سواء كانت ممثل في الدولة أو القطاع الخاص ، هذا الاشتراك يمثل نحو التكلفة الإجمالية للمشروع في حالة التطبيق الكلي لنحو 90%.

بعد مرور 4 سنوات من تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في بعض محافظات المرحلة الأولى وهى بورسعيد ، الأقصر، اسوان ،السويس، جنوب سيناء، تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات، كما تم تقديم 19 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشات التابعة لهيئة العامة للرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بخدمات الرعاية الأولية وطب الاسرة والتى تعد نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تم تقديم 9 ملايين خدمة رعاية أولية بمنشات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات التى أطلق فيها المشروع.

كما تم إجراء 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات الثلاث وفقا لأعلى معدلات ومعايير عالمية وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة، علاوة على إجراء أكثر من 2.5 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد والذي تم إجراؤه بشكل سنوى لكل منتفعي بالمنظومة الجديدة.

اعتمد التأمين الصحي الشامل الجديد على استيفاء معايير الجودة العالمية داخل المنشآت هيئة الرعاية الصحية من خلال تسجيا واعتماد 108 منشآت طبية، كما اعتمد على التحول الرقمي وأعمال الميكنة بمنشآت الرعاية الصحية فتم الانتهاء من إنشاء 4.6 مليون ملف طبي الكتروني للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي .