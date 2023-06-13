«الداخلية»: ضبط 273 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 159 قطعة سلاح ناري و273 قضية مخدرات وتنفيذ 83303 أحكام قضائية متنوعة.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 159 قطعة سلاح ناري بحوزة 129 متهما».

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 83303 أحكام قضائية متنوعة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 273 قضية مخدرات بحوزة 292 متهما.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين: تم ضبط 39 متهما.

وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: تم ضبط 14 متهما.

ضبط 281 دراجة نارية مخالفة.

ضبط 21865 مخالفة مرورية متنوعة.

كما جرى فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.