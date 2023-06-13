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«الداخلية»: القبض على تشكيل عصابي متخصص في تقليد العملات

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
02:01 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
كلابشات - صورة تعبيرية

كلابشات - صورة تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام، (عدد 5 أشخاص «لأربعة منهم معلومات جنائية» مقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات «المحلية، الأجنبية» وترويجها على المواطنين مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات «محلية، وأجنبية» جميعهم مقلدين- مجموعة من الأجهزة والأدوات التي يتم استخدامها في عملية تقليد العملات- مبالغ مالية صحيحة)، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بقيامه باصطناع وتزوير العملات المالية وترويجها على أفراد التشكيل مقابل تحصله على مبالغ مالية، وبسؤال باقي المتهمين أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع