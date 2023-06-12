«الداخلية»: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 وذلك باعتماد خطط التأمين التي تشمل الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.

تمركزات أمنية ثابتة

ووفق بيان وزارة الداخلية، فإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون.

كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها، إن قيادات المديريات على مستوى الجمهورية، تفقدت محيط لجان الامتحانات والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة في عملية التأمين والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفوري مع أي شكاوى تواجههم ، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.