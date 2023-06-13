الداخلية: ضبط المتهمين بترويج الأسلحة البيضاء على تيك توك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ما جرى تداوله على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق «تيك توك» متضمنا مقاطع فيديو، للترويج لبيع الأسلحة البيضاء، مرفقا بها الأسعار ورقم هاتف محمول للتواصل خلاله.

وبالفحص، تبين قيام مستخدم الحساب بنشر رقمين هاتفين محمول للتواصل، وأن مستخدميها «شخصين- مقيمان فى الجيزة، وتم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول، بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل لاستقبال تحويلات مالية».

كما جرى بإرشادهما، ضبط القائم على إدارة الحساب المُشار إليه، وتبين أنه مقيم بذات العنوان، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود أثار ودلائل لارتكابه الواقعة وإدارته للحساب المشار إليه.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد النصب وتحقيق مكاسب مالية، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.