الداخلية: تنفيذ 181 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملاتها لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و4 قضايا تهريب نقد، وضبط 1874 مخالفة مرورية متنوعة، و21 قضية أمن عام، وتنفيذ 181 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبطت 6 قضايا تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، وضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.