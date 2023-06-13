وزير الري: مصر تنفذ 4 سدود ومحطات لمياه شرب في جنوب السودان

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري نظيره «بال ماي دينج»، وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار رئاسة مصر للدورة الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة، واستضافة مصر لفعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة المعني بالمياه خلال الفترة من 13إلى 15 يونيو 2023.

مشروعات تنموية في جنوب السودان

ووفقا لبيان صحفي، قال «سويلم»، إن زيارة وزير الموارد المائية والري الجنوب سوداني، تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوي الوزراء والفنيين لبحث سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية والتي تأتي في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان مثل مشروعات توفير مياه الشرب النقية وأعمال مقاومة الحشائش المائية لخدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضان والعمل على استقرار المواطنين وتحقيق التنمية.

إنشاء محطات لمياه الشرب

وأكد «سويلم»، اهتمام مصر بتلبية احتياجات أشقائها من دول حوض النيل وبصفة خاصة جمهورية جنوب السودان لتحقيق مبدأ المنفعة للجميع وعدم الضرر، وهو ما ظهر جلياً في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية لتوفير المياه النقية للمواطنين، حيث تم إنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لاستدامة تشغيلها لخدمة أكبر عدد من المواطنين وجاري تنفيذ 8 محطات لتلبية احتياجات مواطني جنوب السودان، والحفاظ على الصحة العامة.

ولفت إلى إنشاء عدد 4 سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في الشرب والثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لتطهير المجاري المائية من الحشائش المائية والتي ستُسهم في خدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، وبالتالي العمل على استقرار المواطنين، وكذلك الاهتمام بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات.

التعاون الثنائي بين البلدين

كما أكد حرص مصر على توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين من خلال بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من الوزارات والمؤسسات المصرية، مشيراً إلى الاتفاق على زيادة أعداد الكوادر الفنية من دولة جنوب السودان في الدورات التدريبية التي تقيمها وزارة الموارد المائية والري المصرية سنوياً.

المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، والتي ستصبح نقطة البداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه، ووضع الخطط الموضوعة سابقاً حيز التنفيذ خاصة بالقارة الأفريقية التي تحتاج لتنفيذ مشروعات حقيقة تساعد الدول الأفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، ووصولاً لتحقيق رؤية المياه 2030 وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه، كما صرح انه سيتم افتتاح المركز الأفريقي PAN AFRICAN للمياه والتكيف مع المناخ لتدريب الأشقاء من دول القارة الافريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف والذي سيكون منبراً هاما للكوادر الفنية من جنوب السودان الشقيق لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ .