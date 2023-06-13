رئيس الوزراء العراقي: فخورون بإنجازات مشروعات البنية التحتية في مصر

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنّه ناقش مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محضر الاجتماع ومذكرات التفاهم، مضيفا أنّ تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم والأفكار، على رأس الأولويات المطلوب تنفيذها الفترة المقبلة.

وأضاف السوداني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أنّ الحكومة تتبنى منهجا إصلاحيا اقتصاديا، ما أدى إلى فتح المجال أمام الاستثمار في مختلف القطاعات، لافتا إلى أنّ الفرصة مواتية أمام القطاع الخاص المصري بأن يعقد ويخلق شراكة مع القطاع الخاص العراقي المدعوم من الدولة من المستويات كلها على صعيد القوانين والقرارات والإجراءات، التي تسهل عمل القطاع الخاص العراقي والعربي والأجنبي.

وأوضح أنّ العراق في كل أسبوع يشهد توافد مستثمرين وشركات عالمية من شتى الأرجاء، والحكومة حريصة على وجود الشركات المصرية، واليوم نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا المنجز الخدمي والعمراني الذي يحدث في مصر، وما تحقق من مشاريع على مستوى البني التحتية والإنشاء وتنفيذ المدن، ولا سيما العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا دليل واضح عملي على مستوى إمكانية ومقدرة هذه الشركات، ومن ثم فالأولى أن تكون مع شقيقتها في الجانب العراقي للاستثمار والاستفادة من فرص العمل الموجودة.